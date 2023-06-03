Команда Пепа Гвардиолы уже оформила золотой дубль в этом сезоне.

В субботу, 3 июня, состоялся финальный поединок Кубка Англии по футболу, в котором "Манчестер Сити" встречался с "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на знаменитом стадионе "Уэмбли" и завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

Футболисты "Сити" открыли счет едва судья успел дать стартовый свисток - на 14-й секунде матча забил Илкай Гюндоган. Стоит отметить, что этот гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Англии.

На 33-й минуте встречи "красным дьяволам" удалось сравнять счет в игре - гол с пенальти забил Бруну Фернандеш.

В начале второго тайма Гюндоган во второй раз в матче вывел "горожан" вперед, поразив ворота Давида де Хеа эффектным ударом из-за пределов штрафной. Этот счет сохранился до финального свистка.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Гюндоган, 1, 51 - Фернандеш, 33 пен

"Манчестер Сити": Ортега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф (Мактоминей, 83), Шоу, Эриксен (Гарначо, 62), Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Вегорст, 78), Рэшфорд

Предупреждения: Уан-Биссака (45), Фред (79), Ортега (81)

Обзор матча:

Отметим, что "Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии в седьмой раз в своей истории.

В этом сезоне команда Пепа Гвардиолы уже оформили золотой дубль, выиграв чемпионат Англии, и претендует на золотой требл.

Напомним, 10 июня "Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов с миланским "Интером".

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