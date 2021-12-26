В рамках 19-го тура английский Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 6:3.
Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле все 90 минут.
Однако удачным матч для Зинченко не стал. От статистического ресурса Sofascore украинец получил самую низкую оценку среди всех игроков стартового состава "Манчестер Сити".
По версии портала WhoScored, Александр Зинченко также стал худшим игроком.Он получил оценку - 6,4.
Лучшим игроком матча стал вингер "горожан" Рахим Стерлинг, забивший два гола. Его действия оценили в 9,2.
Отметим, что в матче против "Лестера" Зинченко отдал 85 точных передач (93%), выиграл 1 из 4 единоборств и 2 раза позволил себя обыграть.
Читайте такжеГоловокружительная сумма: стало известно, какую зарплату клуб АПЛ предложил игроку Динамо - СМИАлександр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.
- В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 11 матчей - некоторое время он был травмирован.
- Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.