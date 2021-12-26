Украинец сыграл не самый свой лучший матч в сезоне.

В рамках 19-го тура английский Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 6:3.

Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле все 90 минут.

Однако удачным матч для Зинченко не стал. От статистического ресурса Sofascore украинец получил самую низкую оценку среди всех игроков стартового состава "Манчестер Сити".

По версии портала WhoScored, Александр Зинченко также стал худшим игроком.Он получил оценку - 6,4.

Лучшим игроком матча стал вингер "горожан" Рахим Стерлинг, забивший два гола. Его действия оценили в 9,2.

Отметим, что в матче против "Лестера" Зинченко отдал 85 точных передач (93%), выиграл 1 из 4 единоборств и 2 раза позволил себя обыграть.