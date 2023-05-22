Победу "горожанам" принес гол аргентинского форварда Хулиана Альвареса.

В воскресенье, 21 мая, состоялся поединок 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал лондонский "Челси".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед в начале встречи - на 12-й минуте гол в ворота "синих" забил Хулиан Альварес. Ассистировал аргентинскому нападающему Коул Палмер.

Гол Альвареса остался единственным в матче, больше команды не забивали.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0

Гол: Альварес, 12

"Манчестер Сити": Ортега, Уокер, Аканджи (Стоунз, 57), Ляпорт (Родри, 78), Гомес (Де Брюйне, 78), Льюис, Филлипс, Марез (Холанд, 74), Палмер, Фоден, Алвьарес

"Челси": Аррисабалага, Чалоба, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Холл (Кулибали, 81), Галлахер (Мудрик, 69), Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69)

Предупреждения: Хаверц, Галлахер

Обзор матча:

Добавим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в стартовый состав, однако вышел на замену на 68-й минуте встречи.

Статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку 6,6 - это второй худший показатель в атаке команды, ниже только у Кристиана Пулишича.

В игре против "Ман Сити" Мудрик сделал 6 касаний мяча, отдал одну передачу, нанес два удара (один мимо ворот, второй - заблокирован защитником), допустил две потери мяча и проиграл единcтвенное единоборство.

Напомним, "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии. Подопечные Пепа Гвардиолы заработали 88 очков за 36 сыгранных матчей. "Челси" с 43 баллами идет на 12-й позиции.

В рамках "Сити" сыграет еще два матча: против "Брайтона" 24 мая и против "Брентфорда" - 28 мая. "Челси" также осталось сыграть два матча в нынешнем сезоне АПЛ: 25 мая "синие" встретятся с "Манчестер Юнайтед", а 28 мая сыграют против "Ньюкасла".

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