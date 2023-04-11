Первая дуэль команд пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

Во вторник, 11 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся "Манчестер Сити" и "Бавария".

Игра пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен испанский рефери Хесус Хиль Мансано.

Согласно коттировкам букмекеров, "Манчестер Сити" и "Бавария" являются главными фаворитами на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Следовательно, победитель этой дуэль будет главным претендентом на итоговую победу в турнире.

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На пути в 1/4 финалу Лиги чемпионов "Бавария" в 1/8 финала победила французский ПСЖ. Первая игра команд завершилась победой мюнхенцев со счетом 1:0, в ответной встрече немецкий гранд выиграл со счетом 2:0.

В групповом раунде "Бавария" заняла первое место в квартете С, где также выступали "Интер", "Барселона" и "Виктория Плзень".

"Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов разобрался с "РБ Лейпциг" с общим счетом 8:1. При этом, первая игра команд завершилась вничью - 1:1. В ответной игре на "Этихаде" команда Гвардиолы нанесла сокрушительное поражение "быкам" со счетом 7:0. Пента-триком в этой игре отличился норвежский форвард Эрлинг Холанд.

"Манчестер Сити" и "Бавария" провел между собой шесть матчей, выиграв по три раза. Все матчи состоялись в групповых раундах Лиги чемпионов с сентября 2011 года по ноября 2014.

Последняя очная встреча команд заверщиалсь победой "горожан". Гвардиола с "Баварией" проиграл "Ман Сити" Пеллегрини со счетом 3:2. Хет-трик сделал Агуэро.

Манчестер Сити - Бавария: прогноз

Безоговорочным фаворитом первого матча, по мнению букмекеров, является "Манчестер Сити".

Так, ставки на победу "горожан" принимаются с коэффициентом 1,65. Победа "Баварии" оценивается коэффициентом 5,20. Ничья - 4,20.

Гол команды Томаса Тухеля в этой игре оценивается коэффициентом 1,49. На гол подопечных Пепа Гвардиолы можно сделать ставку с коэффициентом 1,13. Поставить на "обе забьют" можно с коэффициентом 1,70.

Букмекеры считают, что первая встреча "Баварии" и "Манчестер Сити", вероятнее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 8,10.

На проход "Манчестер Сити" в 1/2 финала Лиги чемпионов принимаются ставки с коэффициентом 1,58. Итоговый триумф мюнхенского клуба оценивается коэффициентом 2,48.

Манчестер Сити - Бавария: трансляция

На территории Украины в прямом эфире первый поединок 1/4 финала между "Манчестер Сити" и "Баварией" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ответный матч команды сыграют 19 апреля в Мюнхене.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлогоднем финале одолел "Ливерпуль".

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