Стороны договорились о продолжении сотрудничества и подписали долговременное соглашение.

Центральный защитник сборной Португалии Рубен Диаш продлил контракт с английским "Манчестер Сити".

Об этом сообщает официальный сайт "горожан".

Диаш пролонгировал соглашение с манкунианцами вплоть до лета 2027 года. 24-летний португалец пополнил состав "Ман Сити" в сентябре 2020. Его приобрели в лиссабонской "Бенфики" за 68 млн евро.

В своем первом сезоне на Туманном Альбионе защитник помог команде Хосепа Гвардиолы победить в Английской Премьер-лиге, а также попасть в финал Лиги чемпионов.

Диаш был признан лучшим футболистом прошлого сезона в АПЛ.

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Автор: Артем Будрин