В центральном матче 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль". Поединок был напряженным, ведь обе команды в чемпионской гонке. Турнирное значение зашкаливало, потому что к игре "горожане" подходили с отрывом от "красных" всего в одно очко.
Подопечные Юргена Клоппа смогли дважды отыграться: на гол Кевина де Брюйне "Ливерпуль" ответил точным ударом Диого Жоты, а на гол Габи Жезуса во втором тайме ответил Садио Мане.
Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.
Это был ключевой поединок в борьбе за титул чемпиона Англии. Командам осталось провести 7 туров на финишной прямой. У "Сити" сохранился гандикап в один зачетный балл.
Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:2
Голы: Де Брюйне, 5, Габриэл Жезус, 36 - Диого Жота, 13, Мане, 46
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг (Марез, 75), Габриэл Жезус (Грилиш, 83), Фоден
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 78), Мане (Роберто Фирмино, 84), Салах, Диого Жота (Диас, 70)
АПЛ: положение команд
"Манчестер Сити" имеет 74 очка. "Ливерпуль" имеет 73 очка после аналогичного количества поединков.
"Челси" после 30 туров имеет 62 балла. У "Арсенала" 54 очка за 30 матчей. У "Тоттенхэма" 57 очков, но на игру больше.
"Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" имеют по 51 баллу. Они делят шестую позицию.