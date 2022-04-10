Команды расписали ничью, а интрига в чемпионской гонке сохранилась.

В центральном матче 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль". Поединок был напряженным, ведь обе команды в чемпионской гонке. Турнирное значение зашкаливало, потому что к игре "горожане" подходили с отрывом от "красных" всего в одно очко.

Подопечные Юргена Клоппа смогли дважды отыграться: на гол Кевина де Брюйне "Ливерпуль" ответил точным ударом Диого Жоты, а на гол Габи Жезуса во втором тайме ответил Садио Мане.

Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.

Это был ключевой поединок в борьбе за титул чемпиона Англии. Командам осталось провести 7 туров на финишной прямой. У "Сити" сохранился гандикап в один зачетный балл.

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:2

Голы: Де Брюйне, 5, Габриэл Жезус, 36 - Диого Жота, 13, Мане, 46

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг (Марез, 75), Габриэл Жезус (Грилиш, 83), Фоден

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 78), Мане (Роберто Фирмино, 84), Салах, Диого Жота (Диас, 70)

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