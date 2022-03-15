От пуль российских оккупантов погиб 16-летний футболист "Атлета".

Тренер юношеской команды киевского "Атлета" Вячеслав Зборовский рассказал о трагической смерти своего 16-летнего подопечного Дмитрия Евдоченко и членов его семьи.

Юный футболист, его мать и тетя погибли от пуль российских оккупантов во время эвакуации.

"Ситуация в Украине, как и в Киеве очень тяжелая. Скажу больше - такая, в которую никто не верил! Умирает немало мирного населения, ни в чем не повинные, а тем более дети!

Сколько семей осталось без крыши, потому что оккупанты стреляют по обычным жилым домам. Сколько "разорванных семей", таких как моя, потому что нужно спасать женщин и детей и выезжать в эвакуацию. Это просто ужас… Какое к черту спасение, о чем речь…

Эти орки хотят нас спасти от мирной жизни на нашей родной Украине, которая была мирной до прихода этих "русских-убийц".

Так и в нашу Атлетовскую семью пришла беда "от освободителей". Дмитрий Евдоченко, занимавшийся в "Атлете" с самого начала набора команды, с шести лет и до того злосчастного дня. Его семья выезжала по коридору со стороны Чернигова, но их машину расстреляли! Маму и его тетю сразу убили, а его, как и его бабушку, ранили в голову – потом в больнице он скончался… Бабушке сделана операция по ампутированию обеих рук", - приводит слова Зборовского FanDay.

Война началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: