Артем Федецкий пообещал оккупантам партизанщину.

Бывший защитник "Карпат", "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий записался в территориальную оборону Луцка.

– Были проблемы с записью в тероборону?

– Сначала да, ведь очень много патриотов, которые хотят оборонять свой край, свою родную землю. Приятно, что в такое трудное время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов. Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запрещенными бомбами наши города. Это обидно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца.

- Вы сейчас в Луцке. Как много времени отнимает тероборона, остается ли время на еще что-то?

- Вот еще что-то - это мирное небо над головой, к которому мы стремимся. А такие моменты, чтобы в городе был порядок, чтобы не было провокаций, непонятных, подозрительных групп и мародерства – в этом направлении сейчас все хорошо. Люди сознательные, но в семье не без урода – случаются единичные случаи мародерства. Люди, несмотря на такое время в стране, пытаются ради своих каких-то целей нажиться на чужом имуществе. Слава богу, это не массово, наши люди умные.

"У меня также была возможность куда-то поехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. Поэтому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю до нашей победы", - добавил Федецкий.

"Нужно будет стрелять - будем стрелять. Если м****ли прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их жгут, а мы их тут будем резать как свиней. Так оно и будет", – сказал Артем для "1+1".

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