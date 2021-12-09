Итальянский клуб на своем поле проиграл испанскому "Вильярреалу".

Испанский "Вильярреал" стал последним участником 1/8 финала Лиги чемпионов 2021-2022.

В матче 6-го тура, который был перенесен с 8 на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо, "Вильярреал" в гостях обыграл "Аталанту".

Украинец Руслан Малиновский в составе "Аталанты" появился на поле сразу после перерыва. На 71-й минуте Малиновский забил ударом из-за пределов штрафной, сделав счет 1:3.

Для украинца это первый гол в текущем розыгрыше ЛЧ.

В этом матче Малиновский также мог забить со штрафного, но попал в перекладину. Кроме этого случая, "Вильярреал" еще дважды во втором тайме спасал каркас ворот, в том числе на 86-й минуте при счете 2:3.

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"Аталанта" - "Вильярреал" - 2:3

Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 - Груневелд, 3, 51, Капу, 42

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).

Видео гола Малиновского

Группа F: итоговое положение команд

"Манчестер Юнайтед" досрочно гарантировал себе первое место в квартете, а финишировал, набрав 11 очков.

"Вильярреал" с 10 набранными очками стал вторым и пробился в плей-офф.

"Аталанта" (6 очков) и "Янг Бойз" (5) заняли третье и четвертое места. В феврале "Аталанта" сыграет в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы.

Автор: Антон Дударь