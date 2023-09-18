Победу мадридскому "Реалу" принесли голы Вальверде и Хоселу.

В воскресенье, 17 сентября, состоялся поединок пятого тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Реал Сосьедад".

Игра проходила на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в дебюте встречи открыли гости - на пятой минуте отличился хавбек "Сосьедада" Андер Барренечеа.

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На старте второй половины встречи "сливочные" счет сравняли - на 46-й минуте мяч в сетку ворот соперника отправил Федерико Вальверде.

На 61-й минуте Хоселу вывел мадридский "Реал" вперед, установив финальный счет на табло.

"Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5

"Реал" Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия (Начо, 74), Вальверде (Васкес, 87), Чуамени (Модрич, 62), Кроос, Беллингем, Родриго (Диас, 87), Хоселу (Камавинга, 62)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 69), Мендес (Захарян, 81), Субименди, Мерино, Кубо, Оярсабаль (Садик, 81), Барренечеа (Шо, 81)

Предупреждения: Чуамени, Гарсия, Алаба - Мерино, Траоре

Обзор матча:

За пять сыгранных туров "Реал" набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице испанского первенства. "Реал Сосьедад" имеет в своем активе 6 очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре мадридский "Реал" сыграет против "Атлетико", а "Реал Сосьедад" встретится с "Хетафе".

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