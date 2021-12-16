Нападающий вспомнил о премиальных в "Металлисте".

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич признался, что в свое время зарабатывал сумасшедшие деньги в харьковском "Металлисте".

Легенда "Металлиста" не назвал точную сумму своих премиальных, но сказал, что людям приходится годами работать, чтобы получить столько денег. Девич также добавил, что он совершенно не гордится этим.

"Жажа рассказывал, что получал по 100 тысяч премиальных? Я на тему денег вообще не люблю говорить. Не все живут так, как футболисты, это нужно учитывать. Все знают, сколько примерно получают футболисты, и сколько тогда получали.

Не люблю об этом говорить, потому что иногда мы за одну игру получали столько, что людям нужно работать годами, чтобы заработать такую ​​сумму. Не горжусь этим. Да, заработал, да, все, как надо. Но правильно ли это – не знаю. Не хочу говорить на эту тему", - рассказал 38-летний Девич в интервью FootballHub.

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Марко родился в Белграде, но в 2008-м получил гражданство Украины и начал выступать за "сине-желтых" (35 матчей, 7 голов) – в частности, ездил на Евро-2012.

На клубном уровне поиграл за "Волынь", "Металлист", "Шахтер", "Вадуц", "Рубин", "Сабах" и ряд других команд.

Большую известность Девич получил в Украины выступая за "Металлист". В составе харьковского клуба форвард сыграл 222 матча, в которых забил 98 голов и отдал 34 голевых передачи. Является легендой харьковского клуба.

В 2020-м объявил о завершении карьеры.

Автор: Владимир Медяник