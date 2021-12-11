Львов - Ворскла / фото УПЛ

"Львов" в матче 18-го тура УПЛ принимал "Ворсклу". Соперники разошлись миром.

Команда Юрия Максимова открыла счет во встрече, но львовяне довольно быстро восстановили паритет.

"Ворскла" после этого противостояния набрала 33 очка и занимает в УПЛ пятое место. "Львов", у которого 17 очков, идет двенадцатым.

"Львов" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Ременяк, 74 - Амилькар, 65

"Львов": Ильющенков, Романчук, Лека, Брикнер (Ременяк, 69), Грысьо (Семенив, 77), Политыло, Довгий, Якимец, Зозуля, Ныч (Шина, 77), Эрнест (Бусько, 85)

"Ворскла": Ткаченко, Пердута (Павлюк, 8, Амилькар, 39), Чеснаков, Яворский, Якубу, Кушниренко, Челядин, Пешич, О. Тилль, Кане, Рангел

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Автор: Артем Будрин