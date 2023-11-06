"Ливерпуль" от поражения спас гол Луиса Диаса на пятой компенсированной минуте.

В воскресенье, 5 ноября, состоялся поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Лутон" принимал "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Кенилворт Роуд" и сенсационно завершилась вничью.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. На 80-й минуте хозяева поля вышли вперед - гол с передачи Иссы Каборе забил Тахит Чонг. "Лутон" был близок к суперсенсации и своей первой домашней победе в АПЛ, однако до финального свистка команде продержаться не удалось. На 90+5-й минуте Луис Диас забил после передачи Харви Эллиота и спас "Ливерпуль" от фиаско.

"Лутон" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Чонг 80 - Диас 90+5

"Лутон": Камински, Ошо, Локьер, Менги, Каборе, Баркли, Накамба, Таунсенд (Чонг 61), Даути, Моррис (Адебайо 75), Огбене (Браун 80)

"Ливерпуль": Алиссон, Трент, Конате, ван Дейк, Гомес (Цимикас 67), Гравенберх (Луис Диас 84), Макаллистер, Собослай (Эллиот 66), Салах, Нуньес, Жота (Гакпо 66)

Предупреждения: Накамба 44 - Макаллистер 54, Клопп 76 (вне поля)

Обзор матча:

"Ливерпуль" набрал 24 очка за 11 сыгранных матчей и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. "Лутон" с 6 баллами идет на 17-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" сыграет против "Брентфорда", а "Лутон" встретится с "Манчестер Юнайтед".

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