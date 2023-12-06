Александр Зинченко принял активное участие в решающей голевой атаке "Арсенала".

Во вторник, 5 декабря, состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Лутон" принимал лондонский "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Кенилворт Роуд" и завершилась победой "канониров".

Счет в матче открыли гости - на 20-й минуте встречи отличился вингер "канониров" Габриэль Мартинелли. Спустя пять минут игрового времени хозяева поля счет сравняли - Гебриэл Ошо забил после передачи Алфи Даути. На 45-й минуте матча "Арсенал" во второй раз вышел вперед - отличился бразильский нападающий Габриэль Жезус.

В начале второго тайма "Лутону" вновь удалось сравнять счет - гол забил Элайджа Адебайо. На 57-й минуте игры хозяева поля вышли вперед - отличился Росс Баркли. Тем не менее удержать преимущество "Лутону" не удалось. На 60-й минуте Кай Хаверц счет сравнял, забив после передачи Габриэля Жезуса. А на 90+7-й минуте гол Деклана Райса принес "Арсеналу" победу в этой игре.

"Лутон Таун" - "Арсенал" - 3:4

Голы: Ошо (25), Адебайо (50), Баркли (57) - Мартинелли (20), Жезус (45), Хаверц (60), Райс (90+7)

"Лутон Таун": Камински, Менги, Ошо, Белл, Каборе, Мпанзу (Кларк, 88), Баркли, Даути (Джайлз, 88), Браун (Чонг, 62), Таунсенд (Огбене, 62), Адебайо (Моррис, 62)

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 65), Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус, Мартинелли (Троссар, 65)

Предупреждения: Браун (33), Баркли (44) - Жезус (45+1)

Обзор матча:

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Украинец отдал предголевую передачу во время последнего забитого мяча. Статистический портал WhoScored оценил игру Александра в 6,4 балла.

"Арсенал" набрал 36 очков и сохранил за собой первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Лутон" с 9 баллами идет на 17-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Астон Виллы", а "Лутон" встретится с "Манчестер Сити".

Вас также могут заинтересовать новости: