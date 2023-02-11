Андрей получил пятый трофей в составе испанцев в День своего рождения.

В рамках Клубного чемпионата мира мадридский "Реал" победил клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" со счетом 5:3.

В стартовом составе "сливочных" вышел украинский голкипер Андрей Лунин - он провел на поле все 90 минут. За это время вратарь не сделал ни одного сейва да еще и трижды пропустил. Все три гола "Аль-Хиляль" забил после ошибок соперников.

Отметим, что Андрей Лунин сегодня празднует свой 24-й День рождения. Для голкипера завоеванный трофей Клубного чемпионата мира стал пятым в составе мадридского "Реала". Украинец принял участие в двух поединках на этом турнире, заменив основного вратаря Тибо Куртуа, который недавно травмировался.

Видео дня

Финал Клубного чемпионата мира

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Аль-Хиляль" (Эль-Рияд, Саудовская Аравия) 5:3

Голы: В. Жуниор 13, 69, Ф. Вальверде 18, 58, К. Бензема 54 – М. Марега 26, Л. Вієтто 63, 79

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