Мадридский "Реал" в третьем туре Ла Лиги сыграет против "Сельты".

В пятницу, 25 августа, состоится поединок третьего тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский "Реал" встретится с "Сельтой".

Игра пройдет на стадионе "Балаидос" в Виго.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти накануне поединка рассказал, кто будет основным вратарем команды в поединке с "Сельтой". По словам итальянского специалиста, место в воротах займет новичок клуба Кепа Аррисабалага.

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"Вратарь на матч против "Сельты"? Да, это будет Кепа", - приводит слова Анчелотти издание AS.

Кепа Аррисабалага перешел в "Реал" на правах аренды из лондонского "Челси". Мадридский клуб подписал испанского вратаря после того, как тяжелую травму получил основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа.

В первых двух турах Ла Лиги ворота "Реала" защищал украинец Андрей Лунин, пропустив один гол. Подопечные Карло Анчелотти выиграли оба матча - против "Атлетика" (2:0) и "Альмерии" (3:1).

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