Луганский футбольный клуб "Заря" изменил свой логотип. Действующие участники УПЛ подтвердили это соответствующим видео, которое опубликовали в день годовщины полномасштабного вторжения – 24 февраля.
На ролике видно, как постепенно украинизируется эмблема клуба. Сначала снизу логотипа вместо "Луганск" появился "Луганск", а затем и "Заря" стала "Зарей".
Клуб никоим образом не прокомментировал такое решение, а добавил лишь желто-синие эмодзи.
На протяжении российско-украинской войны с 2014-го года болельщики говорили о важности дероссиянизации эмблемы луганского коллектива, а после начала полномасштабного вторжения эта тема среди фанатов поднималась еще чаще.
Клуб не реагировал на обращение футбольного сообщества относительно логотипа, однако в прошлом полностью перешел на использование украинского языка на официальном сайте и в своих официальных страницах в соцсетях.
Отметим, что клуб сменил эмблему впервые за 13 лет.
Напомним, что после оккупации Россией Луганская "Заря" перебазировалась на подконтрольную Киеву территорию Украины. "Заря" проводила свои домашние матчи в разных городах Украины, однако окончательно осела в Запорожье, где играла в 2014-2021 годах.
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги "Заря" занимает четвертое место, набрав 28 очков в 15 матчах. Луганчане всего на два очка отстают от третьего "Динамо" и второго "Шахтера" (у "горняков" есть еще два матча в запасе).
Впервые с украиноязычной эмблемой на груди "Заря" сможет сыграть 5 марта в матче 16-го тура УПЛ против "Ворсклы".
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