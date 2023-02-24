Клуб все-таки поддался на требование фанов отказаться от русского языка.

Луганский футбольный клуб "Заря" изменил свой логотип. Действующие участники УПЛ подтвердили это соответствующим видео, которое опубликовали в день годовщины полномасштабного вторжения – 24 февраля.

На ролике видно, как постепенно украинизируется эмблема клуба. Сначала снизу логотипа вместо "Луганск" появился "Луганск", а затем и "Заря" стала "Зарей".

Клуб никоим образом не прокомментировал такое решение, а добавил лишь желто-синие эмодзи.

Видео дня

На протяжении российско-украинской войны с 2014-го года болельщики говорили о важности дероссиянизации эмблемы луганского коллектива, а после начала полномасштабного вторжения эта тема среди фанатов поднималась еще чаще.

Клуб не реагировал на обращение футбольного сообщества относительно логотипа, однако в прошлом полностью перешел на использование украинского языка на официальном сайте и в своих официальных страницах в соцсетях.

Отметим, что клуб сменил эмблему впервые за 13 лет.

Напомним, что после оккупации Россией Луганская "Заря" перебазировалась на подконтрольную Киеву территорию Украины. "Заря" проводила свои домашние матчи в разных городах Украины, однако окончательно осела в Запорожье, где играла в 2014-2021 годах.

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги "Заря" занимает четвертое место, набрав 28 очков в 15 матчах. Луганчане всего на два очка отстают от третьего "Динамо" и второго "Шахтера" (у "горняков" есть еще два матча в запасе).

Впервые с украиноязычной эмблемой на груди "Заря" сможет сыграть 5 марта в матче 16-го тура УПЛ против "Ворсклы".

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