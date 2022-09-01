Представители пяти футбольных клубов сегодня во время ZOOM пресс-конференции подтвердили, что имеют права на трансляцию матчей Чемпионата Украины и бесплатно передали их компании 1+1 media.

Заместитель генерального директора ФК "Динамо" (Киев) Сергей Мохник заявил, что права на трансляцию матчей принадлежат именно футбольному клубу, и они были переданы компании 1+1 media.

"Мы отстаиваем свои права, отстаивали и будем и дальше отстаивать. И также мы отстаиваем права своих зрителей, своих болельщиков. Сегодня сложная ситуация в стране. В стране идет война. Это самое главное. И в стране экономически не каждый болельщик, не каждый зритель сегодня имеет возможность доступа к Setanta. Мы переживаем в первую очередь за своих болельщиков в будем все делать, чтобы у них был доступ к просмотру матчей на общедоступных каналах", - отметил Мохник.

"Кому что-то не нравится, есть хозяйственные суды, и будем там долго разбираться", - добавил Мохник.

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Также Мохник сообщил о дух постановлениях Печерского районного суда Киева относительно запрета снимать очки с футбольных клубов и запрета кидать страйки на Youtube-каналы 1+1 media.

"Суд запретил Украинской ассоциации футбола применять штрафные и спортивные санкции до вынесения решения суда по существу", - сказал Мохник и добавил, что все клубы с этими решениями ознакомлены.

По его мнению, выход из ситуации, которая сложилась относительно трансляции домашних матчей, состоит исключительно в проведении переговоров и нахождении договоренности. В то же время он подчеркнул, что "Наш главный месседж заключается в том, что мы за пул (единственный телевизионный пул трансляции чемпионата Украины по футболу - УНИАН). Мы никогда не говорили, что мы против пула. Но наше главное сообщение, что права принадлежат клубу. И в дальнейшем мы готовы обсуждать и передавать на согласованных условиях эти права", - отметил Мохник.

В свою очередь, исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол также заявил, что права на трансляции матчей принадлежат клубам. "Мы не совсем довольны тем предложением, которое делает Setanta, и считаем, что имеем право в этой ситуации выбирать, подходит нам это предложение или нет", - сказал Русол.

Он добавил, что поддерживает проведение переговоров и нахождение конструктивной позиции всех сторон. По его словам, СК "Днепр-1" не выступает против единого телевизионного пула. "Но считаем, что время сейчас не совсем подходит для этого, ни в плане рынка, ни в плане общей ситуации в стране. Я считаю, что сегодня мы должны максимально сделать доступным продукт (трансляции поединков - УНИАН) и создать возможность смотреть его как можно большей аудитории", - сказал Русол. В этой связи он подчеркнул, что трансляции матчей украинской Премьер-лиги должны быть бесплатными.

Руководитель медиацентра ФК "Рух" (Львов) Богдан Тимовчак отметил, что президент клуба Григорий Козловский неоднократно предлагал транслировать футбольные матчи бесплатно на национальных и общедоступных каналах. Также ФК "Рух" неизменно предлагает всесторонне взглянуть на развитие украинского футбола, в том числе в отношении украинской Премьер-лиги, к деятельности которой вместе с УАФ и ее главой Андреем Павелко в последнее время есть много претензий. "УПЛ должна помогать клубам развиваться и становиться сильнее на всех звеньях, в том числе в коммерческих и финансовых. К сожалению, сегодня мы этого не видим", - сказал он.

В то же время, как отметил Тимовчак, ФК "Рух" поддерживает создание единого телевизионного пула. "Но то, что происходит сегодня в украинском футболе, те методы, которые они (Украинская Премьер-лига и Украинская ассоциация футбола - УНИАН) предлагают нам – не имеет дискуссий. Клубы, скажем так, пытаются ломать через колено. Мы с этим не соглашаемся. Мы считаем, что права принадлежат нашим клубам. В частности, мы обладаем правами на показ своего матча, поскольку являемся субъектом, который производит продукт. Это и организация матча, и организация трансляции, и в частности в первом туре. Поэтому имеем полное право показывать по состоянию на сегодня наши матчи там, где считаем нужным", - подчеркнул Тимовчак.

"Если все клубы будут с нами консолидированы, и будет единый пул, будет четкое понимание и стратегия украинской Премьер-лиги, - конечно, клуб "Рух" будет рассматривать эту позицию. Сегодня мы за то, чтобы футбол был доступен для зрителей", - добавил он. По его словам, компания 1+1 media имеет возможности, чтобы как можно более широкая аудитория смотрела футбольные матчи.

Генеральный директор ФК "Заря" Станислав Оганов отметил, что с компанией 1+1 media ранее был подписан долгосрочный контракт. "Мы никакие права никому не передавали. И на сегодняшний день нас полностью устраивает трансляция на каналах 2+2 и УНИАН", - отметил Оганов и добавил, что этим каналам права на трансляцию матчей были переданы бесплатно.

Он поддержал коллег по поводу создания единого телевизионного пула, но надо садиться за стол переговоров и договариваться, а потом принимать правильное решение. "Но действительно не заставлять, потому что Setanta вошла (с компанией Setanta Sports, по единоличному решению УПЛ, заключен контракт на три года - УНИАН) и давайте все подчиняться. Так не должно быть. Мы считаем, что это неправильно", - подчеркнул Оганов.

Генеральный директор ФК "Металлист" Александр Ворошилов сказал, что основная задача, чтобы болельщики во всем мире максимально возможно могли видеть футбольные матчи команды. Также он отметил важность обеспечения качества трансляции матчей, которую абсолютно не гарантирует Сетанта. "Пугать нас (лишением) очков, пугать нас штрафами, - вы знаете, сколько раз мы уже это проходили и сколько раз у нас это уже было...", - добавил он.

Руководитель спортивной редакции 1 + 1 Media Степан Щербачев подчеркнул, что все 5 клубов - "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" – передали права на трансляцию матчей бесплатно.

Он отметил, что надо уважать то, что компании 1+1 media принадлежат права на трансляцию матчей пяти клубов.

"Мы являемся трансляторами. Есть наши партнеры и есть договорные отношения, которые имеют долговременную историю. Мы уважаем наших партнеров и поэтому мы создаем для них эту работу. Мы инвестируем в это свои средства, свои усилия, команду и технику ради того, чтобы в Украине во время войны – это очень важно - каждый человек, который захочет посмотреть (футбольные матчи внутреннего российского чемпионата - УНИАН), могла посмотреть", — говорит Щербачев.

Он отметил, что сегодня наблюдается очень большой интерес к просмотру матчей среди зрителей именно на бесплатных ресурсах.

"Специальное агентство проводило опрос и выяснило, что 78% украинских болельщиков не готовы на сегодня платить (за просмотр матчей - УНИАН), потому что не имеют средств. И мы это очень хорошо понимаем, что есть люди сейчас, которые находятся в очень трудных условиях", - отметил Щербачев.

Он подчеркнул, что компания 1+1 media работает для того, чтобы каждый человек мог бесплатно посмотреть футбол.