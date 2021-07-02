Игроки "Макуспора" только и успевали разыгрывать мяч с центра поля.

Луганская "Заря", которую недавно покинули два ведущих футболиста, покуражилась в контрольном матче на сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "Зари", изначально луганчане должны были провести спарринг с румынским клубом "Металоглобус", но соперник был заменен - им стал местный футбольный клуб "Макуспор" из города Бурдур.

"Макуспорт" - любительская команда, которая представляет университет Бурдура Мехмета Акифа Эрсоя.

Матч против любителей в итоге завершился со счетом 22:0. В первом и втором таймах у луганчан были разные составы.

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"Заря" - "Мукуспур" - 22:0

Голы: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовский, 13, Жуниньо, 15, 39, Кабаев, 19, Булеца, 22, Имереков, 35, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойный, 55, Кристиан, 58, Руфати, 59 (с пенальти), Назарина, 68, Алибеков 75 (с пенальти), Емец, 76, Казаков, 79, Алефиренко, 85, 87, Янаков, 86

Полное видео матча опубликовал YouTube-канал "Зари".

"Заря": подготовка к сезону

"Заря" отправилась на сбор в Турцию 24 июня. Луганчане пробудут там до 14 июля.

У "Зари" запланировано проведение еще двух матчей: против сербского "Пролетара" (8 июля) и турецкого "Аланьяспора" (13 июля).

В новом сезоне УПЛ "Заря" стартует 25 июля матчем против "Александрии"

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Автор: Антон Дударь