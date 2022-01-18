На счету португальского форварда 115 забитых мячей за сборную Португалии.

17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Специальную награду ФИФА получил Криштиану Роналду (Португалия, "МЮ") за то, что стал лучшим бомбардиром в истории в матчах за национальные команды.

В сентябре он дважды забил Ирландии (2:1) в 4-м туре квалификационного этапа ЧМ-2022 и со 111 мячами опередил экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

Читайте такжеРеал Мадрид разбил Атлетик и стал обладателем Суперкубка Испании (видео)Всего на счету португальца 115 забитых мячей за сборную Португалии, что является абсолютным мировым рекордом.

"Получить специальную награду от ФИФА - это огромная честь и огромная привилегия. Тот факт, что столь авторитетная организация назвала меня лучшим бомбардиром на уровне сборных, является для меня вершиной личных достижений за национальную команду моей любимой страны.

Теперь я должен конвертировать эту награду в дополнительное топливо и мотивацию, чтобы помочь в достижении целей "Манчестер Юнайтед", с которым мы воссоединились, и сборной Португалии, которой предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар. Мы все вместе можем продолжать писать эту удивительную историю", - написал Роналду в Instagram.

Читайте такжеФИФА выбрала лучших тренера и футболиста годаВ этом сезоне Криштиану провел 21 матч за "МЮ", забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает бомбардира в 35 миллионов евро.

Все победители The Best FIFA Football Awards-2021: