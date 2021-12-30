Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик поделился мнением о защитниках в украинском первенстве.
В интервью zbirna.com форвард рассказал, против кого из игроков обороны ему было тяжелее всего играть в матчах УПЛ.
"Самые сильные игроки обороны, которым приходится противостоять в УПЛ – это Николай Матвиенко и Илья Забарный. Мне нравится, что они действуют за счет мышления, а не просто высекают. Приятно находиться с ними в национальной сборной. Хотя у нас и в "Днепре-1" отличные защитники.
Раньше, говорят, были более жестокие беки. Да и нападающие могли наступить, укусить и так далее. Это не мое. Я люблю жесткий футбол, стараюсь никогда не сворачивать, не уходить от борьбы, но все должно быть в спортивном духе. Да и с VAR какие-то грязные штучки не пройдут. Не нужно все это", – сказал Довбик.
Читайте также"Они были впечатлены моей игрой": игрок Динамо подтвердил интерес к нему со стороны БаварииНапомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.
Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.