Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, в услугах 24-летнего украинского футболиста заинтересован "Торино". По данным источника, руководство "быков" рассматривает украинца как потенциальную замену Андреа Белотти, который до сих пор не может договориться с клубом о новом контракте.
Какой-либо информации о возможных переговорах между клубами источник при этом не приводит.
Стоит отметить, что "Торино" является одним из самых успешных клубов Италии. "Быки" семь раз становились чемпионами Италии и пять раз выигрывали Кубок Италии.
В текущем сезоне "Торино" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А с 32 набранными очками.
Читайте также"Звонили из Ман Сити и других серьезных клубов": Суркис предсказывает великое будущее таланту ДинамоКонтракт Довбика с "Днепром-1" рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.
В текущем сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.
Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне Артем Довбик возглавляет гонку бомбардиров УПЛ с 14 забитыми мячами.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.