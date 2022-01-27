"Торино" активно ищет замену своему лучшему нападающему Андреа Белотти.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, в услугах 24-летнего украинского футболиста заинтересован "Торино". По данным источника, руководство "быков" рассматривает украинца как потенциальную замену Андреа Белотти, который до сих пор не может договориться с клубом о новом контракте.

Какой-либо информации о возможных переговорах между клубами источник при этом не приводит.

Стоит отметить, что "Торино" является одним из самых успешных клубов Италии. "Быки" семь раз становились чемпионами Италии и пять раз выигрывали Кубок Италии.

В текущем сезоне "Торино" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А с 32 набранными очками.

Читайте также"Звонили из Ман Сити и других серьезных клубов": Суркис предсказывает великое будущее таланту ДинамоКонтракт Довбика с "Днепром-1" рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.

В текущем сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.

Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.

Артем Довбик: карьера