Знаменитый экс-футболист и тренер Андрей Шевченко, которого в январе уволили из "Дженоа", восстанавливает свое эмоциональное состояние после непростого периода в кругу родных.
Жена украинского специалиста Кристен Пазик поделилась в своем аккаунте в Instagram новой фотографией, на которой Андрей Шевченко проводит время вместе со своим 15-летним сыном Кристианом.
"Время для семьи. Лучшего лекарства нет", – подписала Кристен снимок.
Добавим, что украинский спортсмен Андрей Шевченко и американская модель польского происхождения Кристен Пазик поженились в июле 2004 года. Пара воспитывает четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.
Напомним, после увольнения с поста главного тренера "Дженоа" Шевченко мог возглавить национальную сборную Польши. Украинец принял предложение поляков, однако не получил эту работу из-за того, что не смог договориться о расторжении контракта с итальянским клубом.
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- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).
- 15 января 2022 года "Дженоа" объявил об отставке Андрея Шевченко.