Знаменитый украинец проводит время в кругу своей семьи.

Знаменитый экс-футболист и тренер Андрей Шевченко, которого в январе уволили из "Дженоа", восстанавливает свое эмоциональное состояние после непростого периода в кругу родных.

Жена украинского специалиста Кристен Пазик поделилась в своем аккаунте в Instagram новой фотографией, на которой Андрей Шевченко проводит время вместе со своим 15-летним сыном Кристианом.

"Время для семьи. Лучшего лекарства нет", – подписала Кристен снимок.

Добавим, что украинский спортсмен Андрей Шевченко и американская модель польского происхождения Кристен Пазик поженились в июле 2004 года. Пара воспитывает четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Напомним, после увольнения с поста главного тренера "Дженоа" Шевченко мог возглавить национальную сборную Польши. Украинец принял предложение поляков, однако не получил эту работу из-за того, что не смог договориться о расторжении контракта с итальянским клубом.

Читайте также Волевая победа: Милан в огненном дерби обыграл Интер, обострив борьбу за чемпионство (видео) Андрей Шевченко: результаты работы в "Дженоа"