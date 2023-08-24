Первый поединок "Динамо" и "Бешикташа" пройдет в Бухаресте на стадионе "Рапид-Джулешти".

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет первый матч против турецкого "Бешикташа" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал предстощую игру и попросил румынских болельщиков поддержать украинскую команду.

"Знаю, что будет около тысячи фанатов "Бешикташа", поэтому хочется, чтобы наша поддержка была громче. Родители с детьми, вынужденно выехавшие из Украины в Румынию, не смогут перекрикивать гостевой сектор. И я жду помощи от организованных фанатов "Рапида" в этом плане, которые могли бы перекрикивать турецких фанатов. Хочу, чтобы болельщики "Рапида" вели себя как фанаты играющего на европейской арене клуба, поскольку верю, что их клуб в ближайшем будущем будет играть в еврокубках.

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У "Бешикташа" опытный тренер и хорошие качественные игроки, регулярно приходящие в клуб из топ-чемпионатов. Достаточно вспомнить тех же Окслейда-Чемберлена и Ребича, которые вполне могли бы продолжать выступать на высоком уровне, но они выбрали хорошие зарплаты и хороший уровень чемпионата. Гранды турецкого чемпионата подписывают игроков с именем, что делает местную лигу привлекательной для болельщиков.

В том числе и поэтому мы нуждаемся завтра в поддержке, ведь в силу разных причин мы играем собственными воспитанниками, молодыми неопытными футболистами, которым по 19-21 лет, и сейчас как раз идет процесс их воспитания. А поддержка болельщиков поможет им показать свои лучшие личные качества", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, что из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину киевское "Динамо" сыграет номинально домашний матч Лиги конференций против "Бешикташа" в румынском Бухаресте на стадионе "Рапид-Джулешти".

Ответная игра "Бешикташа" против "Динамо" состоится 31 августа в турецком Стамбуле. Победитель этой пары выйдет в групповой раунд Лиги конференций-2023/24, а для проигравшей команды еврокубковый сезон будет завершен.

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