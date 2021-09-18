Мирча Луческу / фото REUTERS
Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу сорвался на главного арбитра матча 8-го тура чемпионата Украины против "Александрии".
Матч судил рефери Дмитрий Кривушкин.
Это произошло в конце второго тайма. После фола со стороны футболиста "Динамо", который был зафиксирован арбитром, Луческу тут же пошел к месту событий.
Румынский тренер не сдержался и начал кричать прямо в лицо рефери.
Арбитр не стал никак наказывать Луческу за такое поведение.
Видео опубликовал YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.
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Отметим, что в матче с "Александрией" "Динамо" вырвало победу в концовке.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".