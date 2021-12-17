В том числе команду может покинуть лидер атак Виктор Цыганков.

Киевское "Динамо" в зимнее межсезонье может покинуть не только защитник Виталий Миколенко, который близок к трансферу в "Эвертон".

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу одобрил продажу еще трех игроков - Виктора Цыганкова, Карлоса де Пены и Беньямина Вербича.

По имеющейся информации, клуб готов попрощаться с игроками, если получит выгодные предложения. Агенты футболистов уже начали работу над трансферами.

Telegram-канал "Динамо Киев Inside" подтверждает, что продажа Миколенко - не последняя в зимнее межсезонье. Киевский клуб готов расстаться с Цыганковым (имя футболиста не называется, но довольно очевидно, что речь идет о нем).

"Возможен еще один громкий и долгожданный (по имени вы сами можете догадаться) переход. Но процесс едва тронулся с места и, честно говоря, перспектива просматривается так себе. Желающий наш талант клуб - не из сверхтопов, сумма не дотягивает даже до Трансфермарктовской, а хороший личный киевский контракт тормозит принятие решения", - рассказывает источник.

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Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 миллионов евро.

Источник также отмечает, что часть игроков "Динамо" - в основном те, которые играют в арендах - получила предложение стать свободными агентами: "Грядет тотальная зимняя разгрузка платежных ведомостей".

"Динамо": результаты в сезоне

В чемпионате Украины "Динамо" после осенней части сезона на 2 очка отстает от "Шахтера". Киевляне набрали 45 очков в 18 турах.

В Лиге чемпионов команда Луческу смогла набрать лишь 1 очко в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Барселоной" и завершила выступления на евроарене.

В Кубке Украины "Динамо" пробилось в четвертьфинал и уже узнало своего соперника на этой стадии.

В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне уступили "Шахтеру" со счетом 0:3.

Автор: Антон Дударь