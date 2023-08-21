"Динамо" уступило одесскому клубу со счетом 2:3.

В воскресенье, 20 августа, в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги, киевское "Динамо" сенсационно проиграло одесскому "Черноморцу".

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал результат єтого поединка. Румынский специалист отметил, что его команде тяжело играть матчи через два дня на третий.

"Самыми тяжелыми были ошибки, которые мы сами допустили. Извините за эмоции, я очень зол сейчас после матча. Трудно было переезжать из Бухареста в Одессу, тяжело играть через два дня на третий, но это не оправдание - мы должны были побеждать в этой игре.

В предыдущем матче мы отыграли 120 минут, так что, например, Ярмоленко, Сидорчуку было трудно продолжать игру, тем более при такой жаре. Они попросили замену, и игроки, вышедшие на поле, должны были добавить и сделать все ради победы.

Та ошибка, которую совершил Дячук, - это недопустимо. Наши центральные защитники еще молоды, у них нет достаточно опыта, и они не могут отдавать все силы на поле, которых от них требуют команда и я.

В то же время отмечу, что "Черноморец" в этой встрече сыграл очень организованно, у них была целая неделя, чтобы подготовиться к этому поединку, в отличие от нас. Мы доминировали в первом тайме, у нас было множество моментов, равно как и во втором тайме тоже доминировали на поле. Соперник играл на контратаках, без позиционных атак, и очень качественно с этим справился. Я не уверен, мне еще нужно посмотреть повтор, но мне кажется, что еще мог быть пенальти в ворота "Черноморца".

Сейчас мы еще ищем кандидатов на усиление центра защиты. Я еще должен переговорить с президентом клуба. Мы даем шансы нашим молодым защитникам, хотя объективно им еще нужно год-два для того, чтобы выйти на тот уровень, который должен соответствовать "Динамо" Киев", - приводит слова Мирчи Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, киевское "Динамо" проиграло "Черноморцу" в Одессе со счетом 2:3. В составе "бело-синих" голы забили Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко. За "моряков" отличились Авагимян, Штогрин и Иеде.

Свой следующий поединок подопечные Мирчи Луческу сыграют уже 24 августа. В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги конференций "Динамо" встретится с турецким "Бешикташем".

Матч пятого тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" - "Верес", который должен был пройти в ближайшие выходные, перенесен на неопределенный срок.

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