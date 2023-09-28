"Динамо" уступило "Оболони" в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В среду, 27 сентября, киевское "Динамо" проиграло "Оболони" в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал сенсационное поражение. Румынский специалист пожаловался на работу судей, однако отметил, что вина за вылет из турнира лежит на нем.

"Ванат не попал в заявку из-за травмы. Бражко я заменил, потому что он играл очень плохо, делал много ошибок при передачах, не играл в защите, как следует.

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Это проблема не в игроках, а в их менталитете, ведь они знали, что кубковый матч - это особый матч. Здесь нет разницы между большими и маленькими клубами. Выиграть можно только, если у тебя есть огромное желание, отдаешь все силы на поле и находишься все время сконцентрированным. Мы дали возможность "Оболони" создать моменты для взятия ворот и отличиться, пропускали их контратаки. Только последние 20 минут мы играли так, как должны были играть на протяжении всего матча. Я многих игроков не узнал на поле - вот в чем проблема.

Этот матч не был таким уж трудным. Я помню, как мы недавно играли с "Оболонью" в чемпионате. А в этой игре было трудно заставить наших игроков быть сконцентрированными, много ошибок совершил Бенито, по крайней мере три. Мы не ожидали, что он будет делать столько брака в передачах. Я сделал ошибку, что не включил в заявку на матч 17-летнего нападающего Пономаренко, что не дал сыграть молодым игрокам - Малышу, Царенко, другим.

Еще хотел бы добавить, что мне не понятно поведение арбитра, который каждые 2-3 минуты делал большие затягивающиеся паузы, раздавал желтые карточки. Для этого он останавливал игру в 50-60 метрах от штрафной, и было непонятно, зачем. Но я не перевожу на него ответственность за наше поражение - это моя вина.

Судья, напротив, должен помочь командам ускорить игру в атаке, чтобы они могли проводить разные комбинации. Арбитр нам не дал сыграть в тот футбол, в который мы хотели бы. Он свистел каждые 2-3 минуты. Многие наши молодые игроки не смогли сыграть на своем уровне", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, "Динамо" проиграло "Оболони" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Сергей Суханов в начале второго тайма.

Добавим, что в чемпионате Украины "Динамо" занимает пятое место с 12 баллами в активе.

Свой следующий матч "бело-синие" сыграют 1 октября. В рамках девятого тура УПЛ подопечные Мирчи Луческу померяются силами с "Александрией".

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