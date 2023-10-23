В воскресенье, 22 октября, в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" на домашнем стадионе проиграло "Днепру-1".
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал результат этой встречи, а также рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться.
"Тяжело начинать игру с ошибок. У "Днепра-1" - хорошая команда со слаженной игрой и в обороне, и в нападении, которая хорошо подготовилась к матчу против нас.
А мы начали игру с двух ошибок. Но мы доминировали, атаковали, создавали моменты. К сожалению, наши футболисты не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять этому сопернику.
Кто виноват в том, что команда не выполнила установку на игру? Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, которые были лидерами нашей команды и играли ключевую роль. Сейчас в нашем составе 5-6 молодых футболистов без опыта, им надо учиться.
Проблема во мне: я не смог за такой короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача.
Мы надолго потеряли Шапаренко, а потом еще и Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Наконец, отбывал дисквалификацию Караваев.
Наши футболисты не показали тот уровень, который мы хотим видеть от них. Мы создаем новую команду, но главное, что в этой было допущено слишком много ошибок. Впрочем, я не снимаю с себя ответственности.
В ситуации с пропущенным голом Сирота, Вивчаренко и Бущан не поняли друг друга. Но пропустить - не такая большая проблема. Проблема в том, что мы не смогли забить.
В этой игре у всех наших футболистов не было необходимого уровня концентрации, собранности. Да, мы постоянно играли под прессингом, но главная проблема была в большом количестве технического брака. Поэтому и проиграли.
У нас хороший контроль мяча, хороший пас, но этого недостаточно: надо завершать атаки", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".
Отметим, что "Динамо" проиграло в УПЛ во втором туре подряд. В рамках 10-го тура команда Луческу уступила "Полесью" со счетом 2:3.
В турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает седьмое место, набрав 15 очков за 8 матчей. Лидирует в чемпионате "Кривбасс" (11 матчей, 23 очка).
Также "бело-синие" ранее сенсационно вылетели из Кубка Украины, проиграв в 1/8 финала "Оболони" (0:1).
В следующем туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против "Колоса". Игра состоится 28 октября.