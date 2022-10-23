Главный тренер "Динамо" оценил игру своих подопечных в поединке против "Ворсклы".

В воскресенье, 23 октября, в рамках девятого тура чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" отобрала очки у "Динамо".

Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу прокомментировал сенсационную потерю очков "бело-синими".

"Мы потеряли два очка в матче с командой, игравшей против нас с большой мотивацией. Это то, чего "Ворскле" не хватало в предыдущих двух встречах. Против нас все соперники серьезно настраиваются, и мы должны всегда играть на 100 процентов.

Видео дня

Хотел бы отметить следующие моменты. Физически мы выглядели хорошо и выдержали всю игру с точки зрения физики. А вот с точки зрения концентрации мы выглядели так же, как и в предыдущих матчах. Большое количество брака в передачах, особенно в средней линии. Плохо выходили вперед через первую передачу. Должны были привлекать наших защитников, чтобы начинать атаки и доставлять мяч игрокам в атаку. Но допускали многие ошибки и теряли много мячей.

Не могу винить Караваева в эпизоде ​​с незабитым мячом, когда он не попал в пустые ворота. Это не его ошибка. Но этот момент показывает ситуацию с отсутствием концентрации и скованностью в действиях игроков. То же касается пропущенного гола, к которому привела несогласованность в действиях. Передача от Нещерета не в центральную зону, где наши игроки, а на фланг, откуда началась атака соперника. Затем мы дали сопернику сыграть в своей штрафной и проиграли единоборства. Из таких мелочей состоит игра, результат. Как и в предыдущих матчах, было допущено множество индивидуальных ошибок.

Важно, как скоро мы сможем выйти из этого состояния. Игроки знают, что от них ждут результата, и это лишь усиливает их скованность. Это приводит к отсутствию куража в ответственных моментах, когда нужно рисковать – есть страх рисковать и ошибиться. Чувствуется и отсутствие ключевых игроков – Бущана, Забарного и тем более Шапаренко. В этой ситуации ответственность возлагается на самых опытных футболистов – Цыганкова, Сидорчука и Буяльского. От этого сложности возникают и у них.

Я всегда говорю игрокам, что соперники максимально против них настраиваются и играют в свою лучшую игру. К этому всегда нужно быть готовым. Следует отметить, что сегодня была жесткая мужская борьба. Возможно, арбитр пропустил несколько фолов. Это нервничает футболистов.

Если возвращаться к предыдущей игре, то там был пенальти на Тымчике. Также удаление Забарного: Сирота в той ситуации был в трех метрах от него. Судейские ошибки также приводят к нервозности игроков. Сегодня были моменты, которые можно было трактовать более четко, в нашу пользу. И эти моменты также влияют на футболистов чисто психологически. От этого страдает наша игра. Отсюда эти ошибки и нервозность.

У Дубинчака перелом ребер. Он выбыл минимум на две недели. Что касается Бущана, то он уже начал тренироваться в индивидуальном порядке. Игра Бущана придает уверенность команде, особенно защитникам. Но рисковать, форсируя его возвращение, нельзя. Здесь нужно терпение. Самая большая потеря для нас – это Шапаренко, который всегда мог ускорить игру, пройти, обыграть, пробить, отдать", - сказал Луческу официальный сайт "Динамо".

Добавим, что киевское "Динамо" семь сыгранных матчей в рамках УПЛ сумело набрать только 10 очков. "Бело-синие" одержали только три победы и один раз сыграли вничью, проиграв при этом трижды.

После 9-го тура "Динамо" занимает только восьмое место в турнирой таблице первенства Украины, отставая от лидирующего "Днепра-1" на 12 очков.

Свой следующий матч "Динамо" сыграет в рамках пятого тура группового турнира Лиги Европы против кипрского клуба АЕК Ларнака. Игра запланирована на 27 октября.

В рамках УПЛ свой следующий поединок "бело-синие" сыграют 30 октября против "Кривбасса". Игра запланирована на 30 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: