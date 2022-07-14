Александр Зинченко может переехать из Манчестера в Лондон.

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Athletic, в услугах украинского полузащитника заинтересован лондонский "Арсенал".

Клубы недавно успешно завершили трансфер бразильского нападающего Габриэля Жезуса, поэтому "канониры" уверены, что смогут договориться и по переходу Зинченко.

По данным источника, стороны уже начали переговоры о трансфере украинца. При этом отмечается, что руководство "Манчестер Сити" не спешит продавать Александра, однако не против отпустить его, если будут предложены соответствующие условия.

Британские СМИ сообщают, что сам Зинченко готов покинуть "Манчестер Сити" при условии, что в новом клубе он будет играть в центре поля, а не слева в обороне, где его использует Хосеп Гвардиола.

Добавим, что действующий контракт хавбека сборной Украины с "горожанами" завершается в 2024 году.

В минувшем сезоне Зинченко сыграл за "Ман Сити" в 28 матчах во всех турнирах и отдал пять результативных передач.

Команда Хосепа Гвардиолы по итогам сезона стала чемпионом Англии, оформив титул в последнем туре. "Арсенал" финишировал на пятом месте.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел вместе с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

Вас также могут заинтересовать новости: