Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник отреагировал на победу над софийским ЦСКА (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

Его цитирует официальный сайт "Зари".

"Мы радуемся этой победе, благодарим всех за поздравления. Логика в футбол не играет. В начале было понятно, что надо терпеть давление от соперника, было не легко это делать. Но с каждой сыгранной минутой мы обретали все больше уверенности. В первом тайме боролись с соперником, а во втором у него было не так много шансов для реализации созданных моментов", - сказал Скрипник.