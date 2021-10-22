Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник отреагировал на победу над софийским ЦСКА (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций.
Его цитирует официальный сайт "Зари".
"Мы радуемся этой победе, благодарим всех за поздравления. Логика в футбол не играет. В начале было понятно, что надо терпеть давление от соперника, было не легко это делать. Но с каждой сыгранной минутой мы обретали все больше уверенности. В первом тайме боролись с соперником, а во втором у него было не так много шансов для реализации созданных моментов", - сказал Скрипник.
ЦСКА - "Заря": итоги матча
- Этот триумф "Зари" исторический, ведь впервые украинская команда одержала победу в новом турнире - Лиге конференций УЕФА.
- "Буде-Глимт" набрал 7 очков после трех туров в группе C. У "Ромы" - 6 зачетных пунктов. "Заря" имеет 3 балла, а ЦСКА - 1.
Команды ранее между собой встречались в 2019 году в рамках квалификации Лиги Европы. В Софии матч завершился со счетом 1:1, а на своем поле "Заря" победила 1:0 и прошла в следующий этап.
- В 4-м туре "Заря" дома будет принимать ЦСКА. Поединок состоится 4 ноября.