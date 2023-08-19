Команда Ильи Забарного первой повела в счете, но взять очки не смогла.

В субботу, 19 августа, состоялся поединок второго тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" противостоял "Ливерпулю".

Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 3:1.

Счет в игре был открыт на 3-й минуте встречи - гол с передачи Доминика Соланке забил форвард "Борнмута" Антуан Семенио.

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На 28-й минуте игры хозяева поля сравняли счет - отличился Луис Диас. А уже на 36-й минуте Мохамед Салах вывел "Ливерпуль" вперед.

На 58-й минуте игры "Ливерпуль" остался в меньшинстве - прямую красную карточку за грубый фол получил Макаллистер. Тем не менее, даже имея на одного игрока меньше, "красным" удалось забить третий мяч - отличился Диогу Жота.

"Ливерпуль" - "Борнмут" - 3:1

Голы: Диас, 28, Салах, 36, Жота, 62 - Семенио, 3

"Ливерпуль": Алиссон, Трент (Гомес, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон, Собослай, Макаллистер, Гакпо (Эндо, 63), Салах (Цимикас, 87), Жота (Эллиот, 76), Диас (Нуньес, 87)

"Борнмут": Нето, Ааронс, Забарный, Сенеси (Траоре, 84), Керкез, Биллинг, Ротвелл (Келли, 76), Семенио (Брукс, 76), Кристи (Мур, 63), Энтони (Клюйверт, 63), Соланке

Предупреждения: Алиссон, 9 - Семенио, 16, Энтони, 26, Нето, 35

Удаление: Макаллистер, 58 (прямая красная)

Отметим, что Илья Забарный отыграл в составе "Борнмута" весь матч. Статистический портал SofaScore оценил игру украинского защитника в 6,8 балла. Это лучшая оценка среди защитников "вишен". Лучшим же игроком встречи стал вратарь "Борнмута" Нето, получивший 8,3 балла.

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла", а "Борнмут" померяется силами с "Тоттенхэмом". Обе игры запланированы на 27 августа.

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