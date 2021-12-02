Команда Юргена Клоппа стабильно демонстрирует результативную игру.

"Ливерпуль" 1 декабря в рамках АПЛ разгромил "Эвертон" со счетом 4:1 и установил рекорд английских клубов.

Об этом сообщает Gracenore в Twitter.

Команда Юргена Клоппа стала первым представителем высшего дивизиона чемпионата Англии, кому удалось забить два или больше голов в 18 матчах подряд во всех турнирах.

"Ливерпуль" побил рекорд "Саутгемптона", который держался с 1927 года и насчитывал 17 матчей.

Данная серия "Ливерпуля" длится на протяжении трех месяцев. За это время "красные" одержали 14 побед при трех ничьих и одном поражении.

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"Ливерпуль": результаты сезона

После 14 туров в таблице АПЛ "Ливерпуль" занимает третье место, на 1 очко отставая от "Манчестер Сити" и на 2 - от "Челси".

В Лиге чемпионов мерсисайдцы после пяти туров уже гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе с "Порту", "Миланом" и "Атлетико". Команда Юргена Клоппа набрала максимальное количество очков.

В Кубке английской лиги "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал, где в декабре сыграет с "Лестером".

Автор: Антон Дударь