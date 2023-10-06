Победу "Ливерпулю" принесли голы Гравенберга и Жоты.

В четверг, 5 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором "Ливерпуль" принимал бельгийский "Рояль Юнион".

Встреча команд проходила на знаменитом стадионе "Энфилд" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

"Красные" открыли счет в концовке первого тайма - на 44-й минуте гол забил Райан Гравенберг с передачи Трента Александра-Арнольда.

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В концовке второго тайма подопечные Юргена Клоппа удвоили свое преимущество - отличился португальский вингер Диогу Жота.

"Ливерпуль" - "Рояль Юнион" - 2:0

Голы: Гравенберх, 44, Жота, 90+2

Обзор матча:

В другом матче этой группы французская "Тулуза" победила австрийский ЛАСК, цвета которого защищает украинец Максим Таловеров.

"Тулуза" - "ЛАСК" - 1:0

Гол: Суасо (31)

Обзор матча:

После двух сыгранных туров лидирует в группе "Ливерпуль", набравший 6 очков. На второй строчке с 4 баллами идет "Тулуза". Третье место у бельгийского клуба "Рояль Юнион" - 1 очко. ЛАСК (0 очков) занимает последнее место.

В следуюущем туре группового раунда Лиги Европы "Ливерпуль" сыграет против "Тулузы", а ЛАСК встретится с клубом "Рояль Юнион".

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