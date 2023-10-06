В четверг, 5 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором "Ливерпуль" принимал бельгийский "Рояль Юнион".
Встреча команд проходила на знаменитом стадионе "Энфилд" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
"Красные" открыли счет в концовке первого тайма - на 44-й минуте гол забил Райан Гравенберг с передачи Трента Александра-Арнольда.
В концовке второго тайма подопечные Юргена Клоппа удвоили свое преимущество - отличился португальский вингер Диогу Жота.
"Ливерпуль" - "Рояль Юнион" - 2:0
Голы: Гравенберх, 44, Жота, 90+2
Обзор матча:
В другом матче этой группы французская "Тулуза" победила австрийский ЛАСК, цвета которого защищает украинец Максим Таловеров.
"Тулуза" - "ЛАСК" - 1:0
Гол: Суасо (31)
Обзор матча:
После двух сыгранных туров лидирует в группе "Ливерпуль", набравший 6 очков. На второй строчке с 4 баллами идет "Тулуза". Третье место у бельгийского клуба "Рояль Юнион" - 1 очко. ЛАСК (0 очков) занимает последнее место.
В следуюущем туре группового раунда Лиги Европы "Ливерпуль" сыграет против "Тулузы", а ЛАСК встретится с клубом "Рояль Юнион".