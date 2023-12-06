Победу "Ливерпулю" принесли голы Вирджила ван Дейка и Доминика Собослая.

В среду, 6 декабря, состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Шеффилд Юнайтед" принимал "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Бремолл Лейн" и завершилась победой гостей.

Подопечные Юргена Клоппа открыли счет на 37-й минуте поединка - Вирджил ван Дейк отправил мяч в сетку ворот соперника после навеса с углового в исполнении Трента Александра-Арнольда. На 90+5-й минуте венгерский полузащитник Доминик Собослай удвоил преимущество "Красных", забив после передачи Дарвина Нуньеса.

Видео дня

"Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Ван Дейк, 37, Собослай, 90+5

"Ливерпуль" набрал 34 очка и закрепился на второй позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" с 5 баллами занимает 20-е место.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" сыграет против "Кристал Пэлас", а "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Брентфордом".

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