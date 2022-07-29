В Англии стартует новый футбольный сезон.

В субботу, 30 июля, матчем за Суперкубок стартует новый футбольный сезон в Англии. За первый трофей нового сезона будут бороться "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Встреча пройдет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр", так что преимущества своего поля не будет ни у одной из команд. Судить игру будет Крейг Поусон.

Обе команды неплохо усилились в летнее трансферное окно. "Манчестер Сити" наконец-то решил главную проблему в линии атаки, подписав норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Кроме того, клуб также пополнили аргентинский форвард Хулио Альварес, а также центральный полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс.

Этим летом "Сити" не только покупал, а на удивление очень много продавал, что совершенно не свойственно им в последние годы. Так, клуб покинули: украинский полузащитник Александр Зинченко ("Арсенал", 35 миллионов евро), бразильский нападающий Габриэл Жезус ("Арсенал", 52,2 миллиона евро), полузащитник Рахим Стерлинг ("Челси", 56,2 миллиона евро) и бразильский полузащитник Фернандиньо ("Атлетико Паранаэнсе", свободный агент). Несмотря на это, сложно сказать, что "Сити" стал слабее с уходом этих футболистов, поскольку они не были ключевыми игроками команды в последнем сезоне.

"Ливерпуль" также провел неплохую кампанию. Этим летом "красные" также сумели решить проблему с забивным нападающим, подписав уругвайского форварда Дарвина Нуньеса из "Бенфики" за 75 миллионов евро. Стоит отметить, что Нуньес уже успел себя проявить в новой команде, забив 4 гола в контрольном матче против немецкого "РБ Лейпциг" (5:0).

Также в летнее межсезонье "Ливерпуль" подписал двух молодых талантов - 18-летнего правого защитника Калвина Рэмси из "Абердина" и 19-летнего атакующего полузащитника Фабиу Карвалью из "Фулхэма".

Как и "Ман Сити", "Ливерпуль" немало футболистов отпустил этим летом. "Красные" продали в "Баварию" одного из своих лидеров - сенегальца Садио Мане. Это действительно потеря для команды Юргена Клоппа, поскольку сенегальский футболист был ключевой фигурой в построениях немецкого тренера. Удастся ли "Ливерпулю" полноценно заменить Мане? Это вполне реально. В прошлом сезоне "красные" подписали Диаса из "Порту" и еще раньше Жоту, которые вполне могут стать полноценной заменой Садио Мане.

Также в летнее межсезонье "Ливерпуль" покинули: нападающий Дивок Ориги ("Милан", свободный агент), Бен Дэвис ("Рейнджерс", 4,7 миллиона евро), Такуми Минамино ("Монако", 15 миллионов евро), Неко Уильямс ("Ноттингем", 20 миллионов евро).

В прошлом сезоне "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" до последнего тура вели борьбу за чемпионство, оставив далеко позади других конкурентов. В итоге "горожане", набрав 93 очка, выиграли английскую Премьер-лигу, опередив "красных" всего на один балл.

"Ливерпуль" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии, одолев в решающем матче лондонский "Челси". После ничьей 0:0 в основное и добавленное время финала "красные" были успешнее в серии пенальти - 6:5.

В своей истории "Манчестер Сити" шесть раз завоевывал Суперкубок Англии, а на счету "Ливерпуля" целых 15 таких трофеев.

Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз

"Манчестер Сити" не набрал еще игровой ритм, впрочем команда Пепа Гвардиолы всегда медленно входит в сезон. "Ливерпуль" будет действовать на фоне усталости. В последних пяти матчах за Суперкубок команды на двоих не забивали больше двух голов, вряд ли будет результативным и предстоящий матч.

Сложно выделить фаворита в таком противостоянии, ведь команды довольно равные. Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение команде Пепа Гвардиолы.

Так, на победу "Ливерпуля" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,80, в то время как триумф "Манчестер Сити" оценили в 2,48.

На ничью в поединке принимают ставки с коэффициентом 3,65.

Итоговый успех подопечных Юргена Клоппа, включая возможную серию послематчевых пенальти, оценивают в 2,03, а команды Хосепа Гвардиолы - в 1,84.

Ливерпуль - Манчестер Сити: трансляция

Матч за Суперкубок Англии можно посмотреть в прямом эфире на Киевстар ТВ. Также игру можно посмотреть в записи на платформе.

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Кроме того, этот поединок будет транслировать телеканал "Setanta Sports". Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, чемпионат Англии по футболу стартует 5 августа. В первом туре "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Хэма" на выезде, а "Ливерпуль" померяется силами с "Фулхэмом".

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