"Ливерпуль" уверенно лидирует в группе Е, набрав 12 очков в 5 играх.

В четверг, 30 ноября, состоялся поединок пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Ливерпуль" принимал австрийский ЛАСК.

Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Футболисты "Ливерпуля" забили по два мяча в каждом из таймов. Открыл счет в игре Луис Диас, отличившийся на 12-й минуте. Спустя три минуты "красные" удвоили свое преимущество - гол забил Коди Гакпо. В начале второго тайма Мохамед Салах забил третий мяч англичан в этой игре. Точку в матче поставил Коди Гакпо, оформивший дубль на 90+2-й минуте игры.

Видео дня

"Ливерпуль" - ЛАСК - 4:0

Голы: Диас (12), Гакпо (15, 90+2), Салах (51)

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник Максим Таловеров вышел в основном составе за ЛАСК, получил желтую карточку за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте.

"Ливерпуль" набрал 12 очков и занимает первое место в группе Е. ЛАСК с 3 баллами идет на последней строчке. Вторая позиция в группе за "Тулузой", в активе которой 8 очков. На третьей позиции с 5 очками идет "Рояль Юнион".

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы "Ливерпуль" сыграет против бельгийского "Рояль Юнион", а ЛАСК встретится с "Тулузой".

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