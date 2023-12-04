"Ливерпуль" поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

В воскресенье, 3 декабря, состоялся поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал "Фулхэм".

Матч проходил на знаменитом стадионе "Энфилд" и завершился победой хозяев поля со счетом 4:3.

Счет в игре был открыт на 20-й минуте - автогол себе в пассив записал голкипер гостей Бернд Лено. Спустя четыре минуты "Фулхэму" удалось сравнять счет - Харри Уилсон забил после передачи Энтони Робинсона. На 38-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед во второй раз - полузащитник "красных" Алексис Макаллистер отправил мяч точно в "девятку" ворот фантастическим ударом из-за пределов штрафной площади. На 45+3-й минуте "Фулхэм" вновь счет сравня - гол забил Кенни Тете.

На 80-й минуте гости неожиданно повели в счете - Бобби Де Кордова-Рид забил гол после передачи Тома Кейрни. Тем не менее взять очки "Фулхэму" в этой игре не удалось. "Ливерпуль" совершил выдающийся камбэк в концовке игре, забив два мяча в течение минуты - на 87-й и 88-й минутах отличились Ватару Эндо и Трент Александер-Арнольд.

"Ливерпуль" - "Фулхэм" - 4:3

Голы: Александер-Арнольд (20, 88), Макаллистер (38), Эндо (87) - Уилсон (24), Тете (45+3), Декордова-Рид (80)

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матип (Конате, 69), Ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 64), Макаллистер (Гомес, 65), Гравенберх (Эндо, 83), Салах, Нуньес, Диас

"Фулхэм": Лено, Тете (Кастань, 75), Бэсси, Рим, Робинсон, Рид (Винисиус, 90), Пальинья, Ивоби (Декордова-Рид, 75), Перейра (Виллиан, 62), Уилсон (Кэрни, 62), Хименес

Обзор матча:

"Ливерпуль" благодаря этой победе набрал 31 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Анлийской Премьер-лиги. "Фулхэм" с 15 баллами идет на 14-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля", а "Фулхэм" встретится с "Ноттингемом".

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