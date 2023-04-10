"Арсенал" позволил "Манчестер Сити" сократить разрыв в турнирной таблице АПЛ.

В воскресенье, 9 апреля, состоялся центральный поединок 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" встречался с "Ливерпулем".

Встреча проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:2.

"Канонирам" удалось открыть счет в самом дебюте матча - на 8-й минуте гол в свой актив записал Габриэл Мартинелли. На 28-й минуте встречи "Арсенал" удвоил свое преимущество - с передачи Мартинелли забил Габриэл Жезус.

За три минуты до перерыва египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах сумел сократить разрыв в счете.

На 52-й минуте Салах получил отличную возможность сравнять счет: рефери Пол Тирни указал на одиннадцатиметровую отметку после фола Роба Холдинга на Диогу Жоте. Однако египтянин попытку не реализовал, пробив мимо ворот.

На 87-й минуте матча Александр-Арнольд на фланге оставил в дураках Александра Зинченко, пробросив мяч украинцу между ног и отдал передачу на Роберто Фирмино, который отправил мяч головой уже в пустые ворота.

Таким образом, матч завершился ничейным исходом – 2:2.

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 2:2

Голы: Салах, 42, Фирмино, 87 - Мартинелли, 9, Жезус, 29

"Ливерпуль": Алиссон, Э. Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тьяго, 60), Жота (Нуньес, 61), Гакпо, Салах

"Арсенал": Рамсдейл, Зинченко (Тирни, 88), Габриэль, Холдинг, Б. Уайт, Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80), Мартинелли, Жезус (Троссар, 79), Сака

Обзор матча:

Отметим, что украинец Александр Зинченко провел на поле почти весь матч и получил не лучшие оценки за свою игру. Статистический портал Sofascore поставил 26-летнему защитнику "канониров" 6,5 балла. Меньше оценка лишь у Роба Холдинга и Мартина Эдегора.

"Арсенал" лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона, набрав 73 очка в 30 играх. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет шесть баллов. При этом у подопечных Пепа Гвардиолы на одну игру меньше, чем у "канониров". "Ливерпуль" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Вест Хэма" (16 апреля), а "Ливерпуль" встретится с "Лидсом" (17 апреля).

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