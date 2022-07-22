Криштиану Роналду готов пойти на серьезные уступки, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед".

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, который бойкотировал тренировки английского клуба и предсезонное турне, ищет новые варианты продолжения карьеры.

Главная причина, почему португалец хочет покинуть "МЮ" - желание играть в Лиге чемпионов. Напомним, по результатам прошлого сезона АПЛ "красные дьяволы" заняли 6-е место и не смогли пробиться в главный клубный турнир Европы.

Как сообщает журналист Бен Якобс, агент Роналду Жорже Мендеш дал понять клубам, что ради перехода в команду, выступающую в Лиге чемпионов, Криштиану готов пойти на снижение своей зарплаты до 30%.

Сообщается, что Роналду готов перейти даже в стан злейшего врага мадридского "Реала" - "Атлетико". Но руководство "матрасников" пока не готово подписать португальского форварда из-за финансовой ситуации. Кроме того, агент Роналду предлагал услуги опытного форварда "Барселоне", но этот вариант стал невозможным после перехода в каталонский клуб поляка Роберта Левандовски.

На данный момент наиболее вероятными для Роналду являются варианты с переходом в "Челси" или "Баварию". Лондонский клуб этим летом отпустил своего нападающего Ромелу Лукаку в "Интер", а мюнхенский гранд потерял Роберта Левандовски. Следовательно, у этих команд остается пока вакантной позиция центрального нападающего и Роналду мог бы стать оптимальным вариантом для них.

В то же время, стоит отметить, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Роналду в английском клубе. Об этом он заявлял в недавнем интервью.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.

Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.

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