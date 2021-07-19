19 июля состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации нового еврокубка - Лиги конференций.
На этой стадии Украину точно будет представлять "Колос", а также может сыграть "Ворскла", если пройдет финский клуб во втором отборочном раунде.
В третьем раунде квалификации "Колос" сыграет с победителем пары "ФКСБ" (Румыния) - "Шахтер" Караганда (Казахстан).
"Ворскла" может встретиться с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция).
Матчи 2-го раунда квалификации пройдут 22 и 29 июля.
Читайте такжеШахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
Поединки 3-го раунда запланированы на 5 и 12 августа.
Украина в Лиге конференций УЕФА
- В сезоне 2021-2022 Лига конференций проводится впервые. Это третий по уровню еврокубковый турнир под эгидой УЕФА.
- Чтобы попасть в групповой этап турнира, "Ворскле" необходимо пройти три раунда квалификации, а "Колосу" - два.
- В групповом этапе Лиги конференций также может оказаться луганская "Заря" - если не преодолеет квалификацию Лиги Европы.
- Всего на групповом этапе турнира сыграет 32 команды.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram