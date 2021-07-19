Лига конференций УЕФА: стали известны потенциальные соперники украинских клубов в квалификации

В третьем раунде квалификации точно сыграет "Колос" и может сыграть "Ворскла".

19 июля состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации нового еврокубка - Лиги конференций. На этой стадии Украину точно будет представлять "Колос", а также может сыграть "Ворскла", если пройдет финский клуб во втором отборочном раунде. В третьем раунде квалификации "Колос" сыграет с победителем пары "ФКСБ" (Румыния) - "Шахтер" Караганда (Казахстан). "Ворскла" может встретиться с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Матчи 2-го раунда квалификации пройдут 22 и 29 июля. Читайте такжеШахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов Поединки 3-го раунда запланированы на 5 и 12 августа. Украина в Лиге конференций УЕФА В сезоне 2021-2022 Лига конференций проводится впервые. Это третий по уровню еврокубковый турнир под эгидой УЕФА.

Чтобы попасть в групповой этап турнира, "Ворскле" необходимо пройти три раунда квалификации, а "Колосу" - два.

В групповом этапе Лиги конференций также может оказаться луганская "Заря" - если не преодолеет квалификацию Лиги Европы.

Всего на групповом этапе турнира сыграет 32 команды. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter