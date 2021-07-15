Полтавчане первыми из украинских клубов стартуют в еврокубках.

15 июля состоялись ответные матчи первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. По их итогам своего соперника узнала полтавская "Ворскла".

Полтавчане сыграют против финского клуба "КуПС".

В первом раунде квалификации "КуПС" по сумме двух встреч прошел армянский клуб "Ноа" - 0:1, 5:0.

Свои матчи против финского клуба "Ворскла" проведет 22 и 29 июля.

В прошлом сезоне "КуПС" стал бронзовым призером чемпионата Финляндии.

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Украина в Лиге конференций УЕФА: что нужно знать

"Ворскла" станет одним из двух представителей Украины в квалификации турнира.

Вторым будет "Колос", который стартует с третьего раунда квалификации. Своего потенциального соперника он узнает 19 июля, а матчи этой стадии пройдут 5 и 12 августа.

Чтобы попасть в групповой этап турнира, "Ворскле" необходимо пройти три раунда квалификации, а "Колосу" - два.

В групповом этапе Лиги конференций также может оказаться луганская "Заря" - если не преодолеет квалификацию Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь