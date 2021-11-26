25 ноября состоялся пятый тур группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Луганская "Заря" опозорилась в матче против итальянской "Ромы".
Результаты матчей
Группа A
ХИК (Финляндия) - "Алашкерт" (Армения) - 1:0
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - ЛАСК (Австрия) - 0:1
Положение команд: ЛАСК - 13 очков, "Маккаби" - 10, ХИК - 6, "Алашкерт" - 0
Группа B
"Флора" (Эстония) - "Партизан" (Сербия) - 1:0
"Анортосис" (Кипр) - "Гент" (Бельгия) - 1:0
Положение команд: "Гент" - 10 очков, "Партизан" - 7, "Флора" - 5, "Анортосис" - 5
Группа C
"Рома" (Италия) - "Заря" (Украина) - 4:0
"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Болгария) - 2:0
Положение команд: "Буде-Глимт" - 11 очков, "Рома" - 10, "Заря" - 6, ЦСКА - 1
Группа D
"Яблонец" (Чехия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - 1:1
"Раннерс" (Дания) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 2:1
Положение команд: "АЗ Алкмар" - 11 очков, "Раннерс" - 7, "Яблонец" - 6, "ЧФР Клуж" - 1
Группа E
"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Унион" (Германия) - 0:1
"Славия "(Чехия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:2
Положение команд: "Фейенорд" - 11 очков, "Славия" - 7, "Унион" - 6, "Маккаби Хайфа" - 4
Группа F
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Копенгаген" (Дания) - 0:4
"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция) - 0:0
Положение команд: "Копенгаген" - 12 очков, ПАОК - 8, "Слован" - 8, "Линкольн Ред Импс" - 0
Группа G
"Ренн" (Франция) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:3
"Мура" (Словения) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:1
Положение команд: "Ренн" - 11 очков, "Тоттенхэм" - 7, "Витесс" - 7, "Мура" - 3
Группа Н
"Кайрат Алматы" (Казахстан) - "Базель" (Швейцария) - 2:3
"Карабах" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр) - 2:2
Положение команд: "Базель" - 11 очков, "Карабах" - 11, "Омония" - 3, "Кайрат" - 1
Лига конференций 2021-2022: что нужно знать
- На групповом этапе выступают 32 команды (восемь групп по четыре команды).
- Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
- Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
- Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране.