Лига конференций: результаты всех матчей 21 октября (видео)

"Витесс", "Карабах" и "Гент" одержали победы в 3-м туре.

21 октября прошел 3-й тур группового этапа Лиги конференций УЕФА. Луганская "Заря" выиграла у болгарского ЦСКА, а норвежский "Буде-Глимт" уничтожил итальянскую "Рому". Результаты матчей Группа A ХИК (Финляндия) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 0:5 "Алашкерт" (Армения) - ЛАСК (Австрия) - 0:3 Положение команд: "Маккаби" - 7 очков, ЛАСК - 7, ХИК - 3, "Алашкерт" - 0 Группа B "Анортосис" (Кипр) - "Флора" (Эстония) - 2:2 "Партизан" (Сербия) - "Гент" (Бельгия) - 0:1 Положение команд: "Гент" - 6 очков, "Партизан" - 6, "Анортосис" - 1, "Флора" - 1 Группа C "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) - 6:1 ЦСКА (Болгария) - "Заря" (Украина) - 0:1 Положение команд: "Буде-Глимт" - 7 очков, "Рома" - 6, "Заря" - 3, ЦСКА - 1 Группа D "ЧФР Клуж" (Румыния) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - 0:1 "Яблонец" (Чехия) - "Раннерс" (Дания) - 2:2 Положение команд: "АЗ Алкмар" - 7 очков, "Яблонец" - 4, "Раннерс" - 3, "ЧФР Клуж" - 1 Группа E "Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Славия" (Чехия) - 1:0 "Фейенорд" (Нидерланды) - "Унион" (Германия) - 3:1 Положение команд: "Фейенорд" - 7 очков, "Маккаби Хайфа" - 4, "Славия" - 3, "Унион" - 3 Группа F "Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:2 "Слован" (Словакия) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 2:0 Положение команд: ПАОК - 7 очков, "Копенгаген" - 6, "Слован" - 4, "Линкольн Ред Импс" - 0 Группа G "Витесс" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:0 "Мура" (Словения) - "Ренн" (Франция) - 1:2 Положение команд: "Ренн" - 7 очков, "Витесс" - 6, "Тоттенхэм" - 4, "Мура" - 0 Группа Н "Базель" (Швейцария) - "Омония" (Кипр) - 3:1 "Карабах" (Азербайджан) - "Кайрат Алматы" (Казахстан) - 2:1 Положение команд: "Базель" - 7 очков, "Карабах" - 4, "Кайрат" - 1, "Омония" - 1 Читайте такжеЛига Европы: результаты 3-го тура группового этапа (видео) Лига конференций 2021-2022: что нужно знать На групповом этапе выступают 32 команды (восемь групп по четыре команды).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Автор: Артем Будрин

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