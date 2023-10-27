Матч луганской "Зари" в 3-м туре против "Маккаби" был перенесен.

В четверг, 26 октября, были сыграны матчи третьего тура группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Украину на этой стадии турнира представляет луганская "Заря". В рамках 3-го тура команда Валерия Кривенцова должна была сыграть против "Маккаби" Тель-Авив, однако этот матч УЕФА перенес на 25 ноября из-за войны в Израиле.

Лига конференций-2023/24: результаты матчей 3-го тура

Четверг, 26 октября

Видео дня

"АЗ" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия) - 1:4

"Баллкани" (Косово) - "Астана" (Казахстан) - 1:2

"Гент" (Бельгия) - "Брейдаблик" (Исландия) - 5:0

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Олимпия" (Словения) - 3:0

"Лилль" (Франция) - "Слован" (Словакия) - 2:1

"Лугано" (Швейцария) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:3

"Фенербахче" (Турция) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:1

"Абердин" (Шотландия) - ПАОК (Греция) - 2:3

"Айнтрахт" Ф (Германия) - ХИК (Финляндия) - 6:0

"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Бешикташ" (Турция) - 3:1

"Генк" (Бельгия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Виктория" (Чехия) - 0:1

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Легия" (Польша) - 1:2

"Спартак" Трнава (Словакия) - "Норшелланн" (Дания) - 0:2

"Фиорентина" (Италия) - "Чукарички" (Сербия) - 6:0

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финале прошлого сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: