Бельгийский "Гент" уничтожил "Брейдаблик" в 3-м туре Лиги конференций.

В четверг, 26 октября, состоялся поелинок 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА, в котором "Гент" принимал исландский "Брейдаблик".

Игра проходила на стадионе "Гент Арена" и завершилась сокрушительной победой бельгийцев.

Исход этой встречи был решен еще в первом тайме. Уже к 20-й минуте футболисты "Гента" забили трижды, а в концовке первой половины встречи в сетку ворот "Брейдаблика" влетел и четвертый мяч. Два гола в составе бельгийской команды забил Уго Кейперс, еще по одному мячу забили Омри Гендельман и Тарик Тиссудали.

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Во втором тайме нападающий "Гента" Гифт Орбан забил пятый гол в ворота "Брейдаблика" и установил финальный счет на табло.

"Гент" - "Брейдаблик" - 5:0

Голы: Гендельман, 10, Кейперс, 15, 19, Тиссудали, 43, Орбан, 69

Обзор матча:

За три сыгранных тура "Гент" набрал 7 очков и занимает первое место в группе В. На второй позиции идет "Заря" с 4 баллами. Третью строчку с 3 очками занимает "Маккаби" Тель-Авив. "Брейдаблик" занимает последнее место в квартете - 0 очков.

Отметим, что "Заря" и "Маккаби" сыграли только два тура. Поединок этих команд в рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций был перенесен на 25 ноября из-за войны в Израиле.

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