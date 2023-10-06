"Шериф" украинца Коваля проиграл со счетом 0:6.

В четверг, 5 октября, состоялись матчи второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

Украинских команд на этой стадии турнира нет. Напомним, "Заря" и "Днепр-1" вылетели на стадии квалификации от пражского клуба "Славия".

Среди всех результатов игрового дня отметим уверенную победу "Ливерпуля" над бельгийским клубом "Рояль Юнион". Разгромную победу в этом туре одержала римская "Рома". Подопечные Жозе Моуриньо победили "Серветт".

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Зрелищным получился поединок "Марселя" и "Брайтона". Французский клуб выигрывал со счетом 2:0, однако команда Роберто Де Дзерби совершила камбэк и вырвала ничью - 2:2.

"Шериф" украинца Максима Коваля в этом туре потерпел сокрушительное поражение от чешской "Славии" (0:6).

Лига Европы-2023/24: результаты второго тура

Группа A

"Фрайбург" - "Вест Хэм" - 1:2

Голы: Шаллай, 49 - Пакета, 8, Агерд, 66

"Бачка-Топола" - "Олимпиакос" - 2:2

Голы: Дьяковац, 63, Пантович, 90 - Масурас, 16, Поденсе, 57

Удаление: Нтои (О), 72

Турнирная таблица:

Группа B

АЕК - "Аякс" - 1:1

Голы: Вида, 75 - Бергвейн, 30, пен

"Марсель" - "Брайтон" - 2:2

Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 - Гросс, 55, Ж. Педро, 88, пен

Турнирная таблица:

Группа C

"Бетис" - "Спарта" Прага - 2:1

Голы: Диао, 9, Иско, 79 - Бирманчевич, 3

"Арис" Лимасол - "Рейнджерс" - 2:1

Голы: Муссунда, 9, Бабика, 59 - Сима, 70

Турнирная таблица:

Группа D

"Спортинг" - "Аталанта" - 1:2

Голы: Дьекереш, 76, пен - Скальвини, 33, Руджери, 43

"Ракув" - "Штурм" - 0:1

Гол: Вик, 24

Турнирная таблица:

Группа E

"Ливерпуль" - "Юнион" - 2:0

Голы: Гравенберх, 44, Жота, 90+2

"Тулуза" - ЛАСК - 1:0

Гол: Суасо, 31

Турнирная таблица:

Группа F

"Вильярреал" - "Ренн" - 1:0

Гол: Серлот, 36

На 90+2-й минуте Терье (Ренн) не реализовал пенальти

"Маккаби" Хайфа - "Панатинаикос" - 0:0

Турнирная таблица:

Группа G

"Рома" - "Серветт" - 4:0

Голы: Лукаку, 21, Белотти, 46, 59, Пеллегрини, 52

"Славия" Прага - "Шериф" - 6:0

Голы: Хытил, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39, автогол, Шранц, 47, Доудера, 58

Турнирная таблица:

Группа H

"Мольде" - "Байер" - 1:2

Голы: Брейвик, 87 - Фримпонг, 14, Телла, 18

"Хеккен" - "Карабах" - 0:1

Гол: Жуниньо, 70

Турнирная таблица:

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". В финале турнира в прошлом сезоне они победили римскую "Рому".

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