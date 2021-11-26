Лига Европы: результаты 5-го тура группового этапа (видео)

"Монако" обыграл "Реал Сосьедад", а "Лацио" выиграл у "Локомотива".

25 ноября прошел пятый тур группового этапа Лиги Европы. Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" забил гол венскому "Рапиду". Украинец провел на поле все 90 минут. Результаты матчей Группа A "Брондбю" - "Лион" - 1:3 "Рейнджерс" - "Спарта" Прага - 2:0 Положение команд: "Лион" - 15 очков, "Рейнджерс" - 7, "Спарта" - 4, "Брондбю" - 2 Группа B ПСВ - "Штурм Грац" - 2:0 "Монако" - "Реал Сосьедад" - 2:1 Положение команд: "Монако" - 11 очков, ПСВ - 8, "Реал Сосьедад" - 6, "Штурм Грац" - 1 Группа C "Спартак" (Москва) - "Наполи" - 2:1 "Лестер" - "Легия" - 3:1 Положение команд: "Лестер" - 8 очков, "Спартак" - 7, "Наполи" - 7, "Легия" - 6 Группа D "Олимпиакос" - "Фенербахче" - 1:0 "Айнтрахт" - "Антверпен" - 2:2 Положение команд: "Айнтрахт" - 11 очков, "Олимпиакос" - 9, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 2 Группа E "Локомотив" (Москва) - "Лацио" - 0:3 "Галатасарай" - "Марсель" - 4:2 Положение команд: "Галатасарай" - 11 очков, "Лацио" - 8, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2 Группа F "Црвена Звезда" - "Лудогорец" - 1:0 "Мидтьюлланн" - "Брага" - 3:2 Положение команд: "Црвена Звезда" - 10 очков, "Брага" - 9, "Мидтьюлланн" - 8, "Лудогорец" - 1 Группа G "Бетис" - "Ференцварош" - 2:0 "Байер" - "Селтик" - 3:2 Положение команд: "Байер" - 13 очков, "Бетис" - 10, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0 Группа Н "Динамо" (Загреб) - "Генк" - 1:1 "Рапид" - "Вест Хэм" - 0:2 Положение команд: "Вест Хэм" - 13 очков, "Динамо" - 7, "Генк" - 5, "Рапид" - 3 Лига Европы 2021-2022: что нужно знать С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом. Автор: Артем Будрин

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