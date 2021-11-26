25 ноября прошел пятый тур группового этапа Лиги Европы.
Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" забил гол венскому "Рапиду". Украинец провел на поле все 90 минут.
Результаты матчей
Группа A
"Брондбю" - "Лион" - 1:3
"Рейнджерс" - "Спарта" Прага - 2:0
Положение команд: "Лион" - 15 очков, "Рейнджерс" - 7, "Спарта" - 4, "Брондбю" - 2
Группа B
ПСВ - "Штурм Грац" - 2:0
"Монако" - "Реал Сосьедад" - 2:1
Положение команд: "Монако" - 11 очков, ПСВ - 8, "Реал Сосьедад" - 6, "Штурм Грац" - 1
Группа C
"Спартак" (Москва) - "Наполи" - 2:1
"Лестер" - "Легия" - 3:1
Положение команд: "Лестер" - 8 очков, "Спартак" - 7, "Наполи" - 7, "Легия" - 6
Группа D
"Олимпиакос" - "Фенербахче" - 1:0
"Айнтрахт" - "Антверпен" - 2:2
Положение команд: "Айнтрахт" - 11 очков, "Олимпиакос" - 9, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 2
Группа E
"Локомотив" (Москва) - "Лацио" - 0:3
"Галатасарай" - "Марсель" - 4:2
Положение команд: "Галатасарай" - 11 очков, "Лацио" - 8, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2
Группа F
"Црвена Звезда" - "Лудогорец" - 1:0
"Мидтьюлланн" - "Брага" - 3:2
Положение команд: "Црвена Звезда" - 10 очков, "Брага" - 9, "Мидтьюлланн" - 8, "Лудогорец" - 1
Группа G
"Бетис" - "Ференцварош" - 2:0
"Байер" - "Селтик" - 3:2
Положение команд: "Байер" - 13 очков, "Бетис" - 10, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0
Группа Н
"Динамо" (Загреб) - "Генк" - 1:1
"Рапид" - "Вест Хэм" - 0:2
Положение команд: "Вест Хэм" - 13 очков, "Динамо" - 7, "Генк" - 5, "Рапид" - 3
Лига Европы 2021-2022: что нужно знать
- С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.
- Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.
- Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.
- Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.