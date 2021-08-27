Лига Европы: определились все участники группового этапа

На групповом этапе турнира в этом сезоне сыграют 32 клуба.

После завершения квалификации стали известны все участники группового этапа Лиги Европы 2021-2022. 12 клубов получили прямые путевки в групповой этап, 10 - через квалификацию Лиги Европы, а еще 10 оказались в ЛЕ, не сумев пройти квалификацию Лиги чемпионов. Все участники группового этапа Лиги Европы Франция: "Лион", "Олимпик", "Монако" Англия: "Лестер", "Вест Хэм" Испания: "Реал Сосьедад", "Бетис" Италия: "Наполи", "Лацио" Германия: "Айнтрахт", "Байер" Дания: "Митьюлланд", "Брондбю" Шотландия: "Рейнджерс", "Селтик" Турция: "Фенербахче", "Галатасарай" Россия: "Локомотив", "Спартак" Австрия: "Рапид" Вена, "Штурм" Бельгия: "Генк", "Антверпен" Португалия: "Брага" Нидерланды: ПСВ Чехия: "Спарта" Хорватия: "Динамо" Загреб Болгария: "Лудогорец" Венгрия: "Ференцварош" Сербия: "Црвена Звезда" Греция: "Олимпиакос" Польша: "Легия" Читайте такжеЛига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа Лига Европы 2021-2022: что нужно знать С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Жеребьевка группового этапа состоится 27 августа.

Старт группового этапа намечен на 16 сентября, а продлится он до 9 декабря. Автор: Антон Дударь

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