Лига Европы / фото REUTERS

После завершения квалификации стали известны все участники группового этапа Лиги Европы 2021-2022.

12 клубов получили прямые путевки в групповой этап, 10 - через квалификацию Лиги Европы, а еще 10 оказались в ЛЕ, не сумев пройти квалификацию Лиги чемпионов.

Все участники группового этапа Лиги Европы

Франция: "Лион", "Олимпик", "Монако"

Англия: "Лестер", "Вест Хэм"

Испания: "Реал Сосьедад", "Бетис"

Италия: "Наполи", "Лацио"

Германия: "Айнтрахт", "Байер"

Дания: "Митьюлланд", "Брондбю"

Шотландия: "Рейнджерс", "Селтик"

Турция: "Фенербахче", "Галатасарай"

Россия: "Локомотив", "Спартак"

Австрия: "Рапид" Вена, "Штурм"

Бельгия: "Генк", "Антверпен"

Португалия: "Брага"

Нидерланды: ПСВ

Чехия: "Спарта"

Хорватия: "Динамо" Загреб

Болгария: "Лудогорец"

Венгрия: "Ференцварош"

Сербия: "Црвена Звезда"

Греция: "Олимпиакос"

Польша: "Легия"

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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

  • С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.
  • Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.
  • Жеребьевка группового этапа состоится 27 августа.
  • Старт группового этапа намечен на 16 сентября, а продлится он до 9 декабря.

Автор: Антон Дударь