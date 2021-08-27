После завершения квалификации стали известны все участники группового этапа Лиги Европы 2021-2022.
12 клубов получили прямые путевки в групповой этап, 10 - через квалификацию Лиги Европы, а еще 10 оказались в ЛЕ, не сумев пройти квалификацию Лиги чемпионов.
Все участники группового этапа Лиги Европы
Франция: "Лион", "Олимпик", "Монако"
Англия: "Лестер", "Вест Хэм"
Испания: "Реал Сосьедад", "Бетис"
Италия: "Наполи", "Лацио"
Германия: "Айнтрахт", "Байер"
Дания: "Митьюлланд", "Брондбю"
Шотландия: "Рейнджерс", "Селтик"
Турция: "Фенербахче", "Галатасарай"
Россия: "Локомотив", "Спартак"
Австрия: "Рапид" Вена, "Штурм"
Бельгия: "Генк", "Антверпен"
Португалия: "Брага"
Нидерланды: ПСВ
Чехия: "Спарта"
Хорватия: "Динамо" Загреб
Болгария: "Лудогорец"
Венгрия: "Ференцварош"
Сербия: "Црвена Звезда"
Греция: "Олимпиакос"
Польша: "Легия"
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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать
- С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.
- Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.
- Жеребьевка группового этапа состоится 27 августа.
- Старт группового этапа намечен на 16 сентября, а продлится он до 9 декабря.